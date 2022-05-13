Беспрецедентную сейсмическую активность на Марсе зафиксировали сотрудники национального центра космических исследований во Франции. Отмечается, магнитуда составила пять единиц по шкале Рихтера. На сайте агентства была обнародована аудиозапись космического явления.
В ночь на четверг, 5 мая, на поверхности Марса было зафиксировано самое мощное землетрясение из тех, что были известны до сих пор, — сказано в пресс-релизе организации.
Специалисты заявили, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет учёным в исследовании Марса. По их словам, расшифровка аудио позволит получить новую информацию о подземной структуре планеты.
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск ранее заявил, что космический корабль Starship может отправиться в непилотируемый полёт к Марсу в течение ближайших пяти лет. По его словам, миссия с экипажем на борту возьмёт курс на Красную планету до конца текущего десятилетия. Он отметил, что «окна» для полётов на Красную планету открываются каждые два года, необходимое расположение планет для перелёта с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев.