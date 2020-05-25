На Украине заявили о возможности вытеснения России из космической программы

https://static.news.ru/photo/0a6b8598-9ea0-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Владимир Усов Фото: nkau.gov.ua

Глава украинского космического агентства Владимир Усов заявил о возможности вытеснения российских компаний из космических проектов США. По его словам, этого можно добиться производством ракетных двигателей первой ступени.

Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность. Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares как минимум, — цитирует его РБК.

По мнению Усова, на сегодняшний день не только Украина, но и США зависят от России в области ракетостроения. Он подчеркнул, что политику импортозамещения необходимо начать реализовывать в кратчайшие сроки.

Ранее NEWS.ru писал, что глава офиса Зеленского рассказал о роли Украины в освоении космоса.