Глава офиса Зеленского рассказал о роли Украины в освоении космоса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Украина сделала значительный вклад в развитие космонавтики в прошлом, поэтому страна должна возродить ракетно-космическую промышленность, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что советский учёный и конструктор Сергей Королёв родился в Житомире и что именно он сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел первого человека в космос.

Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества, — написал Ермак в Facebook.

По его словам, Украина должна хотеть большего и ставить перед собой амбициозные задачи.

Один из главных конструкторов ракетно-космических систем в СССР академик Сергей Королёв родился 12 января 1907 года в Житомире, который на тот момент входил в состав Волынской губернии Российской империи. 12 апреля 1961 состоялся первый полёт человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.

Ранее NEWS.ru писал, что ко Дню космонавтики в Интернете «Союзмультфильм» решил показать историю о покорителях Вселенной. В ленте задействована запись голоса Юрия Гагарина.