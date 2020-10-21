На МКС снова сломалась российская система доставки кислорода

https://static.news.ru/photo/cd46ff24-13d6-11eb-a777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

В третий раз за неделю на борту МКС отказала российская система «Электрон-ВМ», которая предназначена для доставки кислорода.

Мы получили сообщение о проблеме с давлением, «Электрон» отказал, — сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту Центра управления полётами во время трансляции NASA.

На Земле ответили, что в курсе ситуации и решают проблему.

По словам представителя Роскосмоса, после отключения «Электрона» экипаж разобрал систему и занимается её изучением.

На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Станции и экипажу ничего не угрожает, — передаёт РИА Новости.

Днём ранее в Роскосмосе заявляли, что все системы на МКС работают в штатном режиме после поломок. Эта система уже ломалась 14 и 19 октября.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли. В сентябре темп потери воздуха увеличился до 1,4 кг в сутки, экипажу вновь потребовалась изоляция.

Как сообщалось, в результате космонавты сумели обнаружить утечку в российском сегменте станции с помощью пакетика чая. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС космической станции, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился, писал NEWS.ru.