На МКС починили американскую систему снабжения водой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Систему получения воды путём переработки на американском модуле Tranquility Международной космической станции (МКС) починили. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

О поломке установки для переработки воды (WPA) на Tranquility стало известно 13 мая. Устранение неполадок затянулось , первоначально в NASA обещали справиться с проблемой в течение недели. Угрозы экипажу МКС поломка не создала.

WPA производит питьевую воду, перерабатывая мочу и атмосферный конденсат. Установки, аналогичные американской, есть и на российском сегменте станции: с атмосферной влагой работает СРВ-К2М, с мочой — СРВ-У-РС.

Экипаж МКС в настоящее время состоит из семи человек. В него входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт JAXA Акихики Хосидэ.

Ранее представитель NASA Сьюзен Хелмс объявила о создании российско-американской рабочей группы, целью которой станет поиск причин утечки воздуха на МКС и устранение последствий этого явления.