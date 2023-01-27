На Марсе сфотографировали «морду медведя» Спутник НАСА сфотографировал на Марсе фрагмент рельефа в виде «морды медведя»

Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа в виде морды медведя, сообщают РИА Новости. Ученые Аризонского университета опубликовали фото как «снимок дня» 25 января. Они уточнили — рельеф мог принять такую форму из-за вулканического или грязевого выхода и оседания отложений над ударным кратером Марса.

Медведь на Марсе? Эти черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым рисунком излома (голова). Круговой фрагмент может быть связан с оседанием отложений над зарытым ударным кратером. Может быть, нос — это вулканический или грязевой выход, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками? — написано в релизе на сайте университета Аризоны.

Снимок сделали 12 декабря с помощью камеры высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) с зонда MRO. Издание уточнило, что диаметр «морды медведя», судя по масштабу изображения, достигает двух километров.

В мае на Марсе зафиксировали беспрецедентную сейсмическую активность. Сотрудники национального центра космических исследований во Франции сообщили, что магнитуда прошедшего на планете землетрясения составила пять единиц по шкале Рихтера. На сайте агентства была обнародована аудиозапись космического явления.