Москвичи смогут увидеть Суперлуние-2022 Москвичи смогут увидеть Суперлуние-2022 13 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 июля москвичи смогут увидеть Суперлуние: в этот момент полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Причем в 2022 году будет довольно редкое астрономическое явление из-за близкого совпадения перигея и полнолуния. Об этом сообщил Московский планетарий.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше чем на три дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее девяти часов) бывают довольно редко, — говорится в астрономическом прогнозе на июль-2022.

Перигей в этом году можно будет наблюдать в полдень, а полнолуние в 21:38 по московскому времени. То есть разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часа и москвичи смогут увидеть самую близкую к Земле Луну. Она будет видна над горизонтом после 21:00, а около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь её будет видно в созвездии Стрельца.

NASA на днях опубликовало первый детальный снимок космического телескопа «Джеймс Уэбб», который запечатлел Вселенную в инфракрасном изображении. Отмечается, что это тестовый снимок, а всю серию фотографий NASA обнародует 12 июля.