https://static.news.ru/photo/b1854e34-734b-11ea-bdfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты.

Как сообщает журнал Earth and Space Science, исследователь Тэйн Ремингтон из Ливерморской национальной лаборатории и её коллеги перебрали много возможных вариантов и сравнили их с реальным экспериментом, имитировавшим ударное разрушение метеорита.

Учёным удалось найти параметры, при которых виртуальный эксперимент в общих чертах повторяет итоги испытания 1991 года, в ходе которых японские учёные сняли на высокоскоростную камеру выстрел по круглому шестисантиметровому куску базальта, имитирующему астероид, пластиковой пулей, летящей со скоростью 3,2 километра в секунду.

Основываясь на этих данных, учёным будет проще делать расчёты подобных столкновений для защиты Земли. При этом эксперимент с настоящим астероидом ещё только планируется.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупный астероид размером с пару-тройку пирамид Хеопса приблизился 24 сентября к Земле. Его размер составляет от 190 до 430 м. В классификации астероид получил название 523934 (1998 FF14). Для сравнения: высота пирамиды Хеопса достигает 139 м. Огромный астероид находился на расстоянии 4,2 млн км от нашей планеты.