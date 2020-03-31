Учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты.
Как
Учёным удалось найти параметры, при которых виртуальный эксперимент в общих чертах повторяет итоги испытания 1991 года, в ходе которых японские учёные сняли на высокоскоростную камеру выстрел по круглому шестисантиметровому куску базальта, имитирующему астероид, пластиковой пулей, летящей со скоростью 3,2 километра в секунду.
Основываясь на этих данных, учёным будет проще делать расчёты подобных столкновений для защиты Земли. При этом эксперимент с настоящим астероидом ещё только планируется.
Ранее NEWS.ru писал о том, что крупный астероид размером с пару-тройку пирамид Хеопса приблизился 24 сентября к Земле. Его размер составляет от 190 до 430 м. В классификации астероид получил название 523934 (1998 FF14). Для сравнения: высота пирамиды Хеопса достигает 139 м. Огромный астероид находился на расстоянии 4,2 млн км от нашей планеты.
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