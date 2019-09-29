https://static.news.ru/photo/3dbd001c-e342-11e9-977e-fa163e074e61_660.jpg Запуск корабля Dragon Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) из подмосковного Королёва в партнёрстве с Роскосмосом создаст многоразовый космический корабль. По техническим характеристикам он будет близок к кораблю Dragon, который разработан в США компанией Илона Маска.

Проектируемый корабль будет способен доставлять на орбиту полезный груз массой до 2 т и затем возвращать на Землю груз массой до 1 т. Приземление будет происходить на амортизированный щит, который станет выдвигаться на высоте 100 м, сообщает РБК .

Корабль для снабжения орбитальной пилотируемой станции должен быть готов к 2024 году. За десять лет его эксплуатации компания МТКС рассчитывает заработать $500 млн. Расчётная себестоимость одного цикла (запуск и посадка) составляет $9,846 млн.

Ранее News.ru сообщал, что американские космические корабли будут доставлять россиян на МКС по взаимному обмену в составах экипажей. По словам первого замначальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, реализация программы начнётся после того, как США введут свои корабли в эксплуатацию. В настоящее время в Соединённых Штатах разрабатываются пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX.