МКС сблизится с фрагментом ракеты SpaceX

Международная космическая станция (МКС) сблизится в четверг утром с фрагментом ракеты SpaceX. Ситуацию со сближением контролирует главная оперативная группа управления российским сегментом, сообщает Роскосмос в Telegram-канале.

25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Faclon 9, запущенной в 2019 году, — говорится в сообщении госкорпорации.

По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и данным объектом cоставит почти 5,5 км. Отмечается, что прогнозы о сближении оснoваны на информации Главного информационно-аналитического центрa автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмaш. Сейчас экипаж МКС работает в обычном режимe.

На МКС работают экипажи 65-й и 66-й экспедиций. От Роскосмоса там присутствуют космонавты Антон Шкaплеров и Пётр Дубров. От США — астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимбрoу и Мегaн Макартур. Также на станции работают астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихикo Хосиде.

Ранее стало известно, что из-за опасного сближения МКС с космическим мусором российские космонавты перешли на корабль «Союз МС-19». Аналогичные указания получил и американский экипаж. Это происходит, как правило, тогда, когда до опасного сближения остаётся мало времени и его может не хватить для уклонения.