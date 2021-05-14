Миссия по запуску ракеты Electron в США провалилась

https://static.news.ru/photo/ed15df82-b57f-11eb-8335-96000091f725_660.jpg Фото: Rocket Lab/twitter.com

Компания Rocket Lab не смогла осуществить запуск ракеты Electron c двумя спутниками дистанционного зондирования на борту. Проблема возникла после запуска двигателей второй ступени. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в Twitter.

Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, которая привела к потере миссии. Мы глубоко сожалеем перед нашими клиентами по запуску BlackSky и Spaceflight. Проблема возникла вскоре после запуска второй ступени. Более подробная информация будет предоставлена по мере её поступления, — говорится в сообщении.

Запуск был осуществлён с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии в 14:12 по мск. Планировалось, что спутники войдут в состав орбитальной группировки. Они должны были позволить получать оптические изображения с разрешением 90 см с высоты 420 км.

Первый полёт ракеты Electron был осуществлён 25 мая 2017 года. С этого момента были осуществлены 20 запусков, из которых 18 были удачными.

Ранее в США взорвался прототип космического корабля Starship компании SpaceX. Он должен был подняться на высоту в 10 км с последующим отключением двигателей, с аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку, но полёт завершился взрывом на шестой минуте.