Мишустин поздравил Китай с посадкой зонда на Луну

https://static.news.ru/photo/167bb8ca-347e-11eb-bac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил главу правительства Китая Ли Кэцяна с успешной посадкой зонда на поверхность Луны.

Российский министр упомянул китайскую лунную миссию во время встречи в формате видеосвязи председателей правительств двух стран.

Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда «Чанъэ-5» на поверхность Луны, этапным достижением космической программы КНР, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр РФ выразил надежду на то, что кооперация Москвы и Пекина в космической сфере продолжит динамично развиваться.

«Чанъэ-5» прилунился в районе Луны с координатами 51.8 градуса западной долготы и 43.1 градуса северной широты (область к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь) 1 декабря в 23:11 (18:11 мск), передавал NEWS.ru. Установленная на посадочном модуле камера сделала фотографии места прилунения. Зонд проверил состояние и работу всех приборов, также были развёрнуты солнечные батареи и направленная антенна.

В ближайшее время аппарат начнёт автоматический сбор грунта с поверхности Луны при помощи бурового устройства и манипулятора с ковшом на посадочном модуле.