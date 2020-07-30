Минфин сокращает финансирование космических программ

https://static.news.ru/photo/484c12da-d2b5-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Минфин может сократить финансирование космических программ на 60%. Об этом говорится в документе ведомства под названием «Методика расчётов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета».

По неофициальным данным, корректировка бюджета вызвана пандемией коронавируса. В методике речь идёт о госпрограммах на указанные годы. В приложении, которое касается космических программ, говорится о сокращении расходов в течение ближайших трёх лет на 20 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Так, в следующем году затраты на «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической отрасли» могут уменьшиться на 1,7 млрд рублей, а далее по году — на 1,266 млрд рублей. В рамках этой программы, в частности, финансируется и создание новых ракет-носителей.

Увеличение финансирования планируется в рамках программы, предполагающей строительство второй очереди космодрома «Восточный» на 5,8 млрд рублей в 2021 году, меньше на 9,9 млрд рублей оно станет в 2022 году и останется на прежнем уровне в 2023 году.

Расходы на программу ГЛОНАСС сохранятся на прежнем уровне, так как она является основной для Роскосмоса. В неё входят пилотируемая космонавтика, научные программы, дистанционное зондирование Земли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госкомиссия на космодроме Байконур (Казахстан) одобрила старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Полёт аппарата и выведение оборудования на орбиту Земли займёт рекордные 18 часов 16 минут.