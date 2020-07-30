Госкомиссия одобрила самый долгий полёт «Протона-М»

https://static.news.ru/photo/e1e6e504-d270-11ea-88ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Госкомиссия на космодроме Байконур (Казахстан) одобрила старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Полёт аппарата и выведение оборудования на орбиту Земли займёт рекордные 18 часов 16 минут.

Госкомиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя «Протон-М» компонентами топлива и подтвердила время старта, — говорится в сообщении в официальном сообществе Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте».

Пуск запланирован на 31 июля 2020 года, в 00:25 мск с 200-й площадки. В данный момент на стартовом комплексе идут подготовительные работы по графику: 30 июля, в 18:30 мск, начнут наполнять баки носителя окислителем, далее, в 20:10 мск, заправят ёмкости горючим. Максимальная высота целевой орбиты составит 54,9 тыс. километров, минимальная — 16,6 тысячи км.

29 июля Роскосмос объявил о переносе старта «Протона-М» с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Позже представитель в ракетно-космической отрасли рассказал, что причина — в замечании при обследовании систем управления разгонным блоком «Бриз-М», пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскосмос планирует привлечь частных разработчиков к созданию ракеты сверхлёгкого класса, которая должна появиться к 2024 году. Ракета будет использоваться для запуска сверхмалых и малых спутников связи и наблюдения. Ими будут управлять с помощью технологий искусственного интеллекта.