Россия построит сверхлёгкую ракету для запуска спутников к 2024 году

https://static.news.ru/photo/67e97188-cd0a-11ea-8d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Роскосмос планирует привлечь частных разработчиков к созданию ракеты сверхлёгкого класса, которая должна появиться к 2024 году.

Ракета будет использоваться для запуска сверхмалых и малых спутников связи и наблюдения. Ими будут управлять с помощью технологий искусственного интеллекта. Спутники будут созданы на базе унифицированных платформ. Об этом говорится в презентации первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича.

Прототипы малых и сверхмалых космических аппаратов «Марафон» могут быть созданы к 2024 году, планируется разработать оптические и радиолокационные полезные нагрузки для сверхмалых аппаратов мониторинга к 2026 году. К 2028 году малые космические аппараты будут использоваться для предоставления комплексных услуг с помощью многоспутниковых орбитальных группировок, говорится в презентации, сообщает РИА Новости.

Ранее представители Роскосмоса заявили о разработке сверхлёгкой ракеты весом до 20 тонн. Она должна выводить на орбиту до 500 километров нагрузку до 250 килограммов. Создание ракеты будет производиться совместно с Национальной технической инициативой.

NEWS.ru писал, что корабль «Прогресс МС-15» с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) запущен с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Это вторая в этом году поставка грузов на МКС российскими кораблями.