Маск определил сроки появления людей на Марсе Маск: появления людей на Марсе можно ожидать в течение 10 лет

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Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск предположил, что первые люди высадятся на поверхность Марса в течение десяти лет. Свой прогноз предприниматель разместил в личном аккаунте в Twitter. В настоящее время компания разрабатывает корабль многоразового использования Starship, предназначенный для полетов на Красную планету, он рассчитан на сто человек.

Стоит признать, что я оптимист <...>, но полагаю, что через пять лет это возможно, а через 10 лет — весьма вероятно, — написал Маск.

К настоящему времени прототипы Starship несколько раз совершали тестовые полеты и возвращались на Землю, однако все испытания пока проводились только в земной атмосфере. При этом без разрушения аппарата прошло лишь последнее испытание, которое проводилось в мае 2021 года.

Ранее сообщалось, что марсианский разведывательный спутник NASA (MRO) сфотографировал на поверхности планеты фрагмент рельефа в виде морды медведя. Ученые Аризонского университета опубликовали фото как «снимок дня» 25 января. Исследователи предположили, что рельеф мог принять такую форму из-за вулканического или грязевого выхода и оседания отложений над ударным кратером Марса.

Кроме того, в мае на Марсе зафиксировали беспрецедентную сейсмическую активность. Сотрудники Национального центра космических исследований во Франции сообщили, что магнитуда прошедшего на планете землетрясения составила пять единиц по шкале Рихтера. На сайте агентства была обнародована аудиозапись космического явления.