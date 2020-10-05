Маск оценил разработку Роскосмосом ракеты «Амур»

https://static.news.ru/photo/f4816bc4-07a6-11eb-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал решение Роскосмоса приступить к разработке ракеты с возвращаемой ступенью.

Это шаг в правильном направлении, — написал он на своей странице в Twitter.

При этом Маск отметил, что российской госкорпорации необходимо реально стремиться к полной возвращаемости первой ступени к 2026 году, на который запланирован запуск «Амура». По его словам, цель должна заключаться в минимизации стоимости за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту, иначе ракета «в лучшем случае» займёт нишевый рынок.

Глава SpaceX добавил, что ракета большего размера также будет иметь значение для экономической выгоды, передаёт ТАСС.

Роскосмос и Ракетно-космический центр «Прогресс» 5 октября подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур». Её оснастят возвращаемой первой ступенью. Первый запуск планируется совершить с космодрома Восточный в Амурской области.

Ранее NEWS.ru писал, что частная российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) заключила с Роскосмосом договор о строительстве космического корабля, который должен стать конкурентом американскому грузовику Dragon от SpaceX.