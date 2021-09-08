«Кто им отдаст?»: Казахстан не вернёт России лётный образец корабля «Буран»

Гендиректор казахстанского АО «Ракетно-космическая компания „Байконур“» Даурен Муса рассказал, что его компания владеет вторым лётным образцом советского корабля «Буран» и не планирует передавать его России. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Муса уточнил , что суды Казахстана первой и второй инстанций отказались возвращать космический корабль. Судебные разбирательства на этот счёт он назвал внутренними делами независимого государства, добавив, что суды продолжаются уже третий год, однако челноком по-прежнему владеет его компания.

Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния для дальнейших работ по программе „Энергия — Буран“»? Хотят забрать, но кто им отдаст? Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения, — отреагировал гендиректор на новость о том, что корабль захотели вернуть в Россию.

Ранее сообщалось, что специалисты НПО «Молния» захотели вернуть второй лётный экземпляр корабля «Буран» в Россию. Представители предприятия, разрабатывавшего корабль, побывали на космодроме для осмотра инфраструктуры и самого аппарата. Его готовили к полёту в 1992 году, но из-за недостаточного финансирования полёт не состоялся.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космический корабль на Байконуре взяли под круглосуточную охрану после того, как неизвестные проникли на космодром и разрисовали корабль граффити. Глава госкорпорации отметил, что недостроенный «Буран» и его макет «в своё время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведётся расследование: Роскосмос разрабатывает способ безопасно извлечь лётный образец «Бурана» из корпуса здания, учитывая риски обрушения кровли.