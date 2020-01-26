https://static.news.ru/photo/55898ad8-400a-11ea-86ba-fa163e074e61_660.jpg МКС Фото: Roscosmos/Global Look Press

Космонавты обследовали российский сегмент Международной космической станции и выявили 131 место, которое разъедает коррозия.

Уточняется, что больше всего таких участков обнаружилось в «холодных» зонах станции, где вероятнее образование конденсата. Восемь зон сочли наиболее опасными, ещё четыре потребуют пристального наблюдения космонавтов, передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование учёных Института медико-биологических проблем РАН.

К опасным отнесли участки около трёх иллюминаторов, потолок и стенку в туалете, что связывают с плохой вентиляцией этих мест. В частности, станцию разъедают грибы Aspergillus, Penicillium glabrum, Ulocladium botrytis, Cladosporium cladosporioides. Росту микроорганизмов, в числе прочего, способствует ультразвуковой фон, создаваемый оборудованием станции.

Как писал NEWS.ru ранее, внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) оказались загрязнены бактериями и грибками. Это выяснилось благодаря эксперименту «Электронный нос». Учёные подчёркивают, что в условиях длительного космического полёта важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.