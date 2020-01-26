Космонавты обследовали российский сегмент Международной космической станции и выявили 131 место, которое разъедает коррозия.
Уточняется, что больше всего таких участков обнаружилось в «холодных» зонах станции, где вероятнее образование конденсата. Восемь зон сочли наиболее опасными, ещё четыре потребуют пристального наблюдения космонавтов,
К опасным отнесли участки около трёх иллюминаторов, потолок и стенку в туалете, что связывают с плохой вентиляцией этих мест. В частности, станцию разъедают грибы Aspergillus, Penicillium glabrum, Ulocladium botrytis, Cladosporium cladosporioides. Росту микроорганизмов, в числе прочего, способствует ультразвуковой фон, создаваемый оборудованием станции.
Как писал NEWS.ru ранее, внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) оказались загрязнены бактериями и грибками. Это выяснилось благодаря эксперименту «Электронный нос». Учёные подчёркивают, что в условиях длительного космического полёта важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.
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