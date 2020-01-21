Внутренние поверхности Международной космической станции оказались загрязнены бактериями и грибками. Это выяснилось благодаря эксперименту «Электронный нос».
Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции, — говорится в тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП).
Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) создали прототип специального прибора для переработки бытового мусора в условиях космического полёта. Внутри него поселят колонию микроорганизмов, которая, помимо прочего, будет вырабатывать электричество для питания различных устройств на Международной космической станции (МКС). На сегодняшний день данный биотопливный элемент может функционировать автономно до 400 часов. При этом его будут применять не только в космосе, но и на Земле, где технология микробиологической утилизации органических отходов в сегодняшних реалиях чрезвычайно востребована.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен