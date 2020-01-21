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Учёные из Европейского космического агентства (ESA) представили прототип установки, которая может извлекать кислород из лунной пыли. Об этом сообщается на сайте организации.

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) представили прототип установки, которая может извлекать кислород из лунной пыли. Об этом сообщается на сайте организации. Как пояснили инженеры, в будущем аппарат сможет дать...