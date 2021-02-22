Космонавты изучат под микроскопом вторую трещину на МКС

https://static.news.ru/photo/d48a6d94-7686-11eb-9dba-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Экипаж МКС обнаружил предположительное место второй утечки воздуха на МКС. Как следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, которые транслирует NASA, космонавтам посоветовали сделать термобарьер.

Мы хотим сделать термобарьер для утечки. Если там трещина под трубой, то она просто притянется к трещине, — сказал представитель ЦУП.

Специалисты на Земле также проинструктировали космонавта Сергея Рыжикова как работать с микроскопом, который им доставили на станцию, пишет «Интерфакс».

Небольшая утечка воздуха на МКС была впервые зафиксирована в сентябре 2019 года, через год её скорость выросла в пять раз. Экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Трещину временно заклеили термостойким скотчем, а затем — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу.

О возможной ещё одной трещине на МКС космонавты сообщили в конце января. Тогда руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв отметил, что для обнаружения негерметичности космонавтам необходим мощный микроскоп. По словам специалиста, общий размер этой трещины можно сопоставить с отверстием диаметром 0,2 мм.

Как писал NEWS.ru, устранение возникшей на МКС трещины может усилить так называемую напряжённость металла в других частях корпуса, но игнорировать дефект тоже нельзя, считают эксперты отрасли. Так как самостоятельно решить проблему с трещиной космонавты не смогут, вероятно, для устранения дефекта придётся использовать сварку, рассказал руководитель научно-производственного центра «Технологии космического материаловедения» Томского политехнического университета (ТПУ) Василий Фёдоров. Он подчеркнул, что появление трещин на МКС свидетельствует об износе материала обшивки.