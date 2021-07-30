Космонавт с МКС показал интерьер модуля «Наука»

Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) опубликовал в Twitter видео интерьера нового отечественного модуля «Наука».

Он был запущен с Байконура и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Новицкий вместе с коллегой стали первыми людьми, которые открыли люк в модуль и посетили его.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! — подписал пост Новицкий.

На кадрах видно, как космонавты через люк попадают в модуль, в интерьере которого пока нет грузов.

Ранее стало известно, что запуск модуля «Наука» не мог закончиться ничем хорошим, и нештатные ситуации, о которых молчал Роскосмос, это «очень страшно». Такое мнение высказал лётчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.