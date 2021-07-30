Космонавт с МКС показал интерьер модуля «Наука»

Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции (МКС) опубликовал в Twitter видео интерьера нового отечественного модуля «Наука».
Он был запущен с Байконура и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Новицкий вместе с коллегой стали первыми людьми, которые
Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! — подписал пост Новицкий.
На кадрах видно, как космонавты через люк попадают в модуль, в интерьере которого пока нет грузов.
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pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl July 31, 2021
Ранее стало известно, что запуск модуля «Наука» не мог закончиться ничем хорошим, и нештатные ситуации, о которых молчал Роскосмос, это «очень страшно». Такое мнение высказал лётчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.