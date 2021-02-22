Космонавт показал редкий снимок ночного Петербурга

https://static.news.ru/photo/b21a67dc-750f-11eb-b808-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российский космонавт Международной космической станции Олег Кононенко опубликовал в социальной сети редкий снимок ночного Санкт-Петербурга.

По данным представителей «Роскосмоса», Петербург нечасто попадает на снимки из космоса, так как географические координаты города не совпадают с траекторией полёта МКС.

В корпорации добавили, что увидеть космическую станцию в небе также является большой удачей. МКС можно заметить лишь тогда, когда она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определённом отрезке траектории.

Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях, — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в День всех влюблённых поделился с подписчиками уникальными кадрами, снятыми с орбиты МКС. На одном из фото он показал африканское озеро Чад. По его словам, размеры озера постоянно меняются из-за чередования сезонов дождей и засухи, а также с тем, что местные жители активно используют воду из единственного постоянного и полноводного притока Чада — реки Шари.

На другом фото космонавта — атолл Тупаи, который по форме также напоминает сердце, писал NEWS.ru.