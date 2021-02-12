Космонавт сфотографировал с МКС озеро и остров в форме сердца

https://static.news.ru/photo/dffe93ce-6ed1-11eb-b376-96000091f725_660.jpg Фото: kudsverchkov/instagam.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в День всех влюблённых поделился с подписчиками уникальными кадрами, снятыми с орбиты МКС. На одном из фото он показал африканское озеро Чад.

Вот такой необычный «рисунок» в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата. Знаменитое озеро Чад — уникальный природный объект, — написал космонавт на своей странице в Instagram.

По его словам, размеры озера постоянно меняются из-за чередования сезонов дождей и засухи, а также с тем, что местные жители активно используют воду из единственного постоянного и полноводного притока Чада — реки Шари.

На другом фото космонавта — атолл Тупаи, который по форме также напоминает сердце.

Перед вами Тупаи — пожалуй, одно из самых романтичных мест мира! Это атолл с пляжами из белоснежного песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов, который расположен в 19 км к северу от острова Бора-Бора, — сообщил Кудь-Сверчков в комментарии.

Ранее космонавт Кудь-Сверчков показал, как выглядит уход Луны за горизонт Земли с земной орбиты. На опубликованной им видеозаписи видно, как естественный спутник Земли искажается перед тем, как полностью исчезнуть в темноте, писал NEWS.ru.