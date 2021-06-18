Космонавт оценил идею удалять селезёнку перед полётом в космос

Решение отправлять космонавтов в дальние полёты без селезёнки, чтобы снизить радиационное поражение, является правильным решением. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин.
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Как инженер могу сказать, что проблема есть. Но селезёнку жалко, конечно, — отметил Лазуткин.
Ранее стало известно, что специалисты из России и США хотят заняться модификацией космонавтов, которым предстоит длительный полёт. Им предложено удалить селезёнку.
Ученые рассматривают проведение такой операции из-за радиации, исходящей от Солнца. Она вместе с космическими лучами негативно влияет на клетки и ДНК человека. Когда космонавты отправятся в космический полёт, они не будут защищены магнитным полем Земли. Из-за этого может возникнуть опасность развития рака и когнитивных нарушений.
Селезёнка отвечает в организме за формирование иммунного ответа и разрушение старых повреждённых клеток крови. Если этот орган будет повреждён, то всему организму будет нанесён урон. В некоторых случаях даже может возникнуть внутрибрюшное кровотечение.