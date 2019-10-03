https://static.news.ru/photo/76115de4-e5d3-11e9-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не впечатлился презентацией космического корабля Starship от компании Илона Маска SpaceX.

Смотрел, не впечатляет, — передаёт слова Рогозина РИА Новости .

Глава госкорпорации поделился оценкой специалистов Роскосмоса, которые считают, что современные технические средства позволят реализовать проект Starship только на 20%. Большая часть информации о космическом корабле, которую представил Маск, по мнению Рогозина, является «белым шумом».

Летательный аппарат Starship по задумке создателей предназначен для межпланетных миссий, например полёта на Марс. Также корабль может служить второй ступенью сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR.

Как сообщал News.ru, в августе 2019 года SpaceX успешно испытала прототип Starship — корабль Starhopper. Аппарат вертикально поднялся в воздух на высоту 150 м и плавно опустился на землю после минуты полёта.