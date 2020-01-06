https://static.news.ru/photo/ce2f8766-3142-11ea-8619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Space_Station/NASA.gov

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). После ухода с орбиты он должен приводниться в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы планируется в 10:47 по времени Восточного побережья США (18:47 мск) в Тихом океане к юго-западу от Калифорнии, — говорится в сообщении на сайте NASA.

В капсуле будут находиться результаты 54 экспериментов, проведённых экипажем МКС на орбите. В настоящее время Cargo Dragon — единственный космический корабль, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

Как писал NEWS.ru, Dragon в июле 2019 года доставил на МКС оборудование и биоматериалы для экспериментов над мхами. Исследование мхов заказали специалисты из нескольких японских университетов. Они рассчитывают изучить влияние невесомости на рост и состояние этих растений. По мнению учёных, это может позволить в будущем разработать более эффективные методы выращивания различных культур в космических колониях, к примеру, на Луне или на Марсе.

Кроме того, Dragon доставил материалы для проведения серии экспериментов под названием Biorock. Их цель в изучении взаимодействия между некоторыми видами минералов и микроорганизмов в условиях невесомости. Учёные полагают, что в перспективе смогут разработать методы бурения пород с помощью бактерий.