Корабль «Союз» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

https://static.news.ru/photo/db8628e4-1417-11eb-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди приземлились в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Вернувшиеся космонавты после перелёта в Москву смогут встретиться только с теми родственниками, которые не входят в группу риска из-за коронавируса и пройдут ПЦР-тестирование, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что увидеть остальную родню Иванишин и Вагнер смогут лишь после прохождения «острого периода реабилитации», что может занять пять-семь дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пилотируемый корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС перед возвращением на Землю. На станции до апреля 2021 года будут работать россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.