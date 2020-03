Корабль доставит на Международную космическую станцию около двух тонн груза, среди которых предметы первой необходимости и материалы для научно-исследовательской работы, сообщает NASA.

Solar arrays have successfully deployed on the @SpaceX cargo #Dragon ! Dragon is on its way to @Space_Station with over 5,600 pounds of supplies. On Monday, March 9, @Astro_Jessica will use the station's robotic arm to capture the spacecraft. Watch: https://t.co/fHv7DT2KMR pic.twitter.com/3UJTOFCgyH