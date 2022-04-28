Корабль Crew Dragon доставил на МКС четырёх астронавтов

Фото NASA Kennedy/flickr.com

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту в 02:37 мск пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС. Через десять минут после стыковки было объявлено, что корабль полностью закреплён на стыковочном узле МКС. Отмечается, что стыковка проходила в автоматическом режиме.

В экипаж Crew Dragon, получившего название Freedom, вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Это уже четвёртая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках сотрудничества NASA со SpaceX.

Астронавт NASA Томас Маршбёрн ранее заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он отметил, что проход между российским и американским модулями всегда открыт, а свободное время космонавты и астронавты зачастую проводят вместе.