Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/e6b5639a-8e90-11ea-abb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnix.ru

Компания из России «Спутникс», занимающаяся производством малых космических аппаратов, намерена в четвёртом квартале текущего года запустить на орбиту пять спутников, один из которых принадлежит Саудовской Аравии.

По данным пресс-службы компании, аппараты планируется запустить в качестве попутной нагрузки с космодрома Байконур.

В «Спутниксе» уточнили, что заказчик из Саудовской Аравии договорился о запуске образовательного спутника формата Cubesat 1U (10 на 10 см), передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что работающая в районе точки Лагранжа L2 российская обсерватория «Спектр-РГ» рассмотрела три четверти неба.