Компания SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

https://static.news.ru/photo/78fff2cb-85f2-4627-857d-37e518004f53_660.jpg Фото: Unsplash/SpaceX/CC0

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 52 микроспутниками Starlink, спутником Tyvak и спутником Capella Space осуществила американская компания SpaceX. Трансляция велась на сайте компании.

Ракета стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 18:56 (01:56 мск).

Предыдущий запуск со спутниками Starlink компания совершила неделей ранее.

Первая ступень ракеты-носителя уже использовалась при запусках в течение семи раз. Ожидается, что она в очередной раз вернётся на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология даёт возможность удешевлять запуски.

Сеть спутников Starlink предназначена для обеспечения доступа в Интернет. По оценке SpaceX, для реализации проекта необходимо запустить 11 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается примерно в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

