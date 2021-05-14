Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса

Китайский аппарат по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Красной планете. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
Китай впервые
Станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла Марса. С того момента она передала на Землю ряд снимков планеты.
Ранее также стало известно, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.