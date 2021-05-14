Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса

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Китайский аппарат по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Красной планете. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Китай впервые высаживает свой зонд на чужой планете. Доставленный туда марсоход «Чжучжун» займётся изучением грунта, ионосферы и климата.

Станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла Марса. С того момента она передала на Землю ряд снимков планеты.

Ранее также стало известно, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.