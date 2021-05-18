Китай опубликовал снятые марсоходом «Чжужун» фото Марса

https://static.news.ru/photo/cd10e82e-b897-11eb-96d4-96000091f725_660.jpg Фото: cnsageo.com

Китайский марсоход «Чжужун» передал на Землю видеозаписи и фотографии, которые аппарат снял на поверхности Марса. Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало эти материалы на странице Управления программы пилотируемых полётов в соцсети WeChat.

На показанных общественности снимках видны небольшие участки поверхности планеты и элементы самого марсохода. В частности, хорошо заметны солнечные панели и антенна.

В ночь на 15 мая Китай впервые за свою историю осуществил посадку зонда «Тяньвэнь-1» на Марсе. От зонда отстыковался марсоход «Чжужун», который займётся изучением грунта, ионосферы и климата. Предполагается, что миссия продлится 92 дня.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил власти Китая с успешной посадкой «Тяньвэнь-1». Он отметил, что российско-европейская миссия будет отправлена к Марсу в 2022 году, а также подтвердил настрой на международное сотрудничество по вопросам исследования Вселенной.