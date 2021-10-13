Киноэкипаж начал поготовку к возвращению с МКС

Члены российского киноэкипажа начали готовиться к возращению с МКС на Землю. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вернутся 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким. В настоящее время съёмочная группа фильма «Вызов» изучает документацию и участвует в тренировках по спуску, сообщается на сайте Роскосмоса.

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18), — рассказали в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что отстыковка, автономный полёт и посадка космического корабля — это всегда особенно ответственные операции. Экипаж, находясь в спускаемом аппарате, должен быть готов действовать в любой нештатной ситуации, следуя рекомендациям специалистов из ЦУП и командира корабля.

Киногруппа находится на МКС в рамках съёмки фильма под рабочим названием «Вызов». Согласно договорённости между NASA и Роскосмосом, часть картины снимается в обзорном модуле Cupola американской части станции. Корабль с киноэкипажем «Союз МС-19» стартовал с Байконура 5 октября. Съёмки на МКС будут проходить 12 дней.

Ранее сообщалось, что Роскосмос не раскрывает информацию о том, сколько стоит подготовка и полёт актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на МКС. В ведомстве ответили отказом на просьбу NEWS.ru прокомментировать заявление Героя России, лётчика-космонавта Михаила Корниенко о том, что путешествие съёмочной группы в космос обошлось в два миллиарда рублей.