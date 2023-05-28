Как устроен космический корабль Starship Илона Маска NEWS.ru в деталях показывает устройство космического корабля Илона Маска — самого большого из созданных человеком

Фото: SpaceX/XinHua/Global Look Press

Космическая одиссея Илона Маска оказалась под угрозой: экоактивисты обратились в суд из-за неудачных испытаний корабля Starship. Это грозит отложить колонизацию Солнечной системы, о которой мечтает Маск, на неопределенный срок.

Группа экоактивистов подала иск к Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) из-за неудачного запуска космической сверхтяжёлой ракеты Starship компании SpaceX. Напомним, 20 апреля компания Маска объявила, что Starship во время первого испытательного пуска пережил «быстрый и внеплановый демонтаж».

Защитники природы забили тревогу: обломки ступени ракеты разлетелись на десятки гектар, где находятся «уязвимые места обитания» редких биологических видов. Также начался пожар на территории государственного парка. Компания SpaceX сочла несправедливостью обвинения в адрес FAA и попросила включить ее в число ответчиков. Участие в процессе грозит отложить второй пуск.

До этого первый испытательный полет сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship отменили из-за технических проблем. Starship — не только космический корабль, рассчитанный на межпланетные перелеты, но и сверхтяжелая ракета, способная выводить эту махину на орбиту, которая так и называется — Super Heavy. Она выполняет функцию первой ступени, а сам корабль, также снабженный двигателями и топливными баками, — второй.

Как устроен корабль Илона Маска, который никак не прорвется в космос, — в инфографике NEWS.ru.