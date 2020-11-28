Исследователи космоса нашли новый источник энергии Солнца

https://static.news.ru/photo/90ea5180-32ed-11eb-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rita Priemer/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты международной коллаборации «Борексино» обнаружили ещё один источник энергии Солнца. С помощью эксперимента они установили на звезде термоядерные реакции CNO-цикла.

По словам учёных, подобные процессы провоцируют появление нейтрино. Эти частицы и были зафиксированы во время исследования. Непосредственный источник энергии светил — это термоядерный синтез. По мнению главы отделения физики нейтрино НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Скорохватова, реакции могут протекать за счёт протон-протонной цепочки слияния ядер водорода, а также реакций CNO-цикла, пишет «Москва 24». Для обнаружения нейтрино Солнца физики использовали детектор «Борексино», очищенный от фоновых данных для достижения чистоты измерения.

Его создали как раз для исследования подобных частиц. Он находится в Национальной лаборатории Гран-Сассо в городе Л'Аквила (Италия). Оборудование расположено в тоннеле под горным массивом. Толщина скальных пород над приборами достигает 1,4 км. В коллаборацию «Борексино» входят учёные Италии, Германии, США, Франции, РФ и Польши.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наша галактика Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. К такому выводу пришли учёные-астрофизики. Ранее считалось, что звёздная система, в которой мы находимся, статична. Но учёные из Эдинбургского университета Майкл Петерсен и Хорхе Пеньяррубия обнаружили, что 700 миллионов лет назад она столкнулась с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО) и с тех пор они обе находятся под воздействием друг друга.

Астрофизики использовали сложную статистическую модель и обнаружили, что галактика Млечный Путь, чьим спутником стало БМО, деформируется под его воздействием. Гравитация БМО со скоростью 32 километра в секунду, или 115 200 километров в час, скручивает спиралевидный диск нашей Галактики.