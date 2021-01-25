Исключение РФ из лунной программы назвали ожидаемым

https://static.news.ru/photo/e0997180-5ef2-11eb-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Разрыв сотрудничества по окололунной станции Gateway является ожидаемым событием, рассказал журналистам глава Института космической политики Иван Моисеев. Проект предполагает создание платформы-шлюза (Gateway по-английски означает «ворота» или «шлюз»). Работы возглавляет NASA, то есть США. Об инициативе стало известно в 2017 году. Её считают одним из этапов пилотируемого полёта на Марс.

В создании Gateway участвуют также ЕС, Канада и Япония. С Москвой прошли переговоры по двум рабочим группам проекта. Первая подразумевала подготовку специалистами РКК «Энергия» шлюза для Gateway: это небольшой объект типа пирса, существующий на МКС. Вторая должна была заняться медициной, но это делалось неактивно из-за отсутствия внятных перспектив, передаёт портал «Экономика сегодня».

Было понятно, что ничего не сходится. Шлюзовой отсек мы сделать смогли — у РФ есть такой опыт, но нет ракеты, чтобы доставить объект на нужную орбиту, и нет финансирования для самого участия в Gateway. <...> Только если бы нас не исключили, толка для России от этого проекта всё равно не было. У Москвы нет возможности для сотрудничества с США по таким проектам, как лунная орбитальная станция, — считает Моисеев.

Соглашение между NASA и Роскосмосом о совместном строительстве Gateway на орбите спутника Земли было заключено в 2017 году, но в 2020 году гендиректор российского ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте. Он добавил, что эта инициатива в своём нынешнем состоянии в основном необходима для решения задач США. Но глава Роскосмоса подчеркнул заинтересованность в том, чтобы коллеги из Вашингтона создали шлюзовой отсек для стыковки пилотируемого корабля «Орёл». РФ планирует использовать аппарат для лунных миссий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Роскосмоса приняли участие в онлайн-брифинге. Аналитики дискутировали по поводу проекта создания окололунной станции Gateway. Мероприятие состоялось летом 2020 года, заявили журналистам в госкорпорации 25 января 2021 года, комментируя публикации про исключение представителей РФ из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив Gateway.