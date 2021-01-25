Роскосмос отреагировал на исключение из лунной программы

https://static.news.ru/photo/e18f3be4-5ef0-11eb-b921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Роскосмоса приняли участие в онлайн-брифинге. Аналитики дискутировали по поводу проекта создания окололунной станции Gateway. Мероприятие состоялось летом 2020 года, заявили журналистам в госкорпорации 25 января 2021 года, комментируя публикации про исключение представителей РФ из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив Gateway.

В июне 2020 года представители госкорпорации «Роскосмос» по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге <...> по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway, — цитирует ТАСС пресс-службу Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что в беседе участвовали главы международных агентств. Материалы дискуссий носили открытый характер.

По данным СМИ, решение об исключении РФ из обсуждения было принято после того, как Москва не раз заявила о своей недостаточной роли в проекте.

Соглашение между NASA и Роскосмосом о совместном строительстве Gateway на орбите спутника Земли было заключено в 2017 году, но в 2020 году гендиректор российского ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте. Он добавил, что эта инициатива в своём нынешнем состоянии в основном необходима для решения задач США. Но глава Роскосмоса подчеркнул заинтересованность в том, чтобы коллеги из Вашингтона создали шлюзовой отсек для стыковки пилотируемого корабля «Орёл». РФ планирует использовать аппарат для лунных миссий.

Как писал NEWS.ru, американское космическое агентство NASA собирается сократить присутствие в РФ из-за снижения сотрудничества стран в области Международной космической станции (МКС). Всего в представительствах NASA в России работает порядка 90 человек. В частности, это сотрудники Центра космонавтов в Звёздном Городке, подмосковного Центра управления полётами (ЦУП), Института медико-биологических проблем РАН и центрального офиса, расположенного в Москве.