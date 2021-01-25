СМИ: РФ исключили из группы обсуждения международной лунной программы

https://static.news.ru/photo/55793f6c-5ead-11eb-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские представители исключены из экспертной группы по вопросам создания окололунной станции Gateway, сообщил осведомлённый источник в ракетно-космической отрасли.

По словам инсайдера, решение об исключении России из обсуждения было принято после того, как российская сторона не раз заявила о своей недостаточной роли в проекте, передаёт РИА Новости.

Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам, — заявил источник.

Соглашение между NASA и Роскосмосом о совместном строительстве станции Gateway на орбите спутника Земли было заключено в 2017 году, но в 2020 году генеральный директор российской корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте. Он добавил, что этот проект в своём нынешнем состоянии в основном необходим для решения задач американской стороны. Однако глава Роскосмоса подчеркнул заинтересованность в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки пилотируемого корабля «Орёл». Россия планирует использовать этот корабль для лунных миссий.

России в рамках проекта доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос.

Как писал NEWS.ru, американское космическое агентство NASA собирается сократить присутствие в РФ из-за снижения сотрудничества стран в области Международной космической станции (МКС). Всего в представительствах NASA в России работает порядка 90 человек. В частности, это сотрудники Центра космонавтов в Звёздном Городке, подмосковного Центра управления полётами (ЦУП), Института медико-биологических проблем РАН и центрального офиса, расположенного в Москве.