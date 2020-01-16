https://static.news.ru/photo/511ac83c-3901-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «трагедией» сверхтяжёлую ракету-носитель SLS, разрабатываемую NASA для полётов к Луне.

По словам Маска, главный недостаток ракеты в том, что она не является многоразовой.

Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия, — цитирует РИА Новости запись Маска в соцсетях.

Первый запуск SLS планировалось осуществить ещё в 2017 году. Однако из-за ряда технических проблем в NASA приняли решение перенести старт на 2020–2021 годы. В первый полёт ракеты планируется запустить беспилотный корабль Orion вокруг естественного спутника Земли.

Ранее NEWS.ru писал, что российская частная компания Laros aviaSpace разрабатывает многоразовые ракеты-носители лёгкого класса. Запуск первой из них запланирован на 2020 год.