https://static.news.ru/photo/b770f80e-eb2c-11e9-b348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Глава компании International Launch Services (ILS), являющейся «дочкой» Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, Кёрк Пайшер подал в отставку.

В Центре высоко оценили его работу на данном посту, отметив, что повышенное внимание Пайшера к вопросам качества «принесло значительные дивиденды» в виде почти двух десятков успешных запусков ракет-носителей «Протон».

Гендиректор ГКНПЦ Алексей Варочко поблагодарил Пайшера за продвижение «Протона» на мировом космическом рынке и пожелал ему успехов во всех будущих начинаниях.

До назначения нового главы ILS временно обязанности президента будет исполнять директор по операционной деятельности Джон Пальме. Кроме того, компанию ожидает реструктуризация и расширение пакета услуг, предлагаемых заказчикам, сообщается на сайте Центра Хруничева.

Ранее News.ru писал, что с космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Протон» с двумя европейскими и одним американским спутниками на борту. Это 19-й российский пуск и четвёртый для «Протона-М» в 2019 году.