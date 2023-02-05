На орбиту выведен новый спутник «Электро-Л»

Фото: НПО имени Лавочкина

Спутник «Электро-Л»

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 4 выведен на орбиту. Об этом в воскресенье сообщается на сайте российской госкорпорации «Роскосмос». Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала 5 февраля в 12:12 мск с космодрома Байконур.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 4 выведен на заданную орбиту, — говорится на сайте Роскосмоса.

Спутник «Электро-Л» предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией. Кроме того, «Электро-Л» позволяет ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Масса аппарата составляет около 2,1 тонны, его срок работы рассчитан на 10 лет. Отдаленность геостационарной орбиты, куда будет выведен спутник, от Земли составляет 35 786 километров.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что экипаж корабля «Союз МС-23», в который записали космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хару, полетит на МКС осенью 2023 года. Их отправят на корабле «Союз МС-24».