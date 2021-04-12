Коллеги Гагарина до последнего не знали, кто полетел в космос

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Члены первого отряда космонавтов узнали, что первым в космос полетел Юрий Гагарин только во время самого полёта. До последнего момента было неизвестно, кого выберут: его или Германа Титова. Об этом рассказал последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой СССР Борис Волынов.

Нам до самого последнего момента неизвестно было, кто летит, Юрий Гагарин или Герман Титов. <...> Только на заседании государственной комиссии на космодроме было решено? кто летит первым. Нас там не было. Мы узнали о выборе только во время полёта, когда услышали в радиопереговорах с Землёй позывной Гагарина «Кедр», — рассказал РИА Новости Волынов.

Он добавил, что Титов весил меньше, чем Гагарин. И это было большим плюсом, так как сокращался расход топлива ракеты-носителя. В итоге Титов стал вторым человеком, совершившим орбитальный полёт. Он отправился в космос 6 августа и провёл там более 25 часов.

Если Гагарин совершил один виток вокруг Земли и не ощутил все «прелести» невесомости, то Герман всё прочувствовал на себе первым в мире во время суточного полёта. Тогда же никто не знал и никто не мог объяснить, как подействует невесомость на вестибулярный аппарат, на наполнение головы кровью, — рассказал Волынов.

Как писал NEWS.ru, Борис Волынов предположил, что причиной гибели Юрия Гагарина могло стать столкновение его самолёта с метеозондом. Дважды Герой Советского Союза уточнил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии, которые остаются неопределёнными. Первый космонавт планеты погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полёта во Владимирской области.

Ранее британский астронавт Хелен Шарман заявила, что на какие бы планеты в будущем не отправились космонавты, их достижения будут основываться на первом полёте Юрия Гагарина. Шарман является первым представителем Великобритании, побывавшим в космосе в 1991 году. Астронавт подчеркнула, что полёт Гагарина, осуществлённый 60 лет назад, был выдающимся достижением.