Европейские астронавты готовятся к полёту на МКС в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/40b2d3da-66fb-11eb-8e75-96000091f725_660.jpg Фото: gctc.ru

Подмосковный Центр подготовки космонавтов готовит европейских астронавтов к полёту на корабле Crew Dragon Илона Маска на Международную космическую станцию (МКС). Об этом рассказал глава представительства Европейского космического агентства (EKA) в РФ Рене Пишель.

Несмотря на то, что наши следующие астронавты запускаются на американских кораблях, продолжается их тренировка в Звездном городке. Например, следующий наш астронавт Тома Песке и потом за ним следует Маттиас Маурер — оба сейчас находятся в Звездном городке, — заявил Пишель на видео, опубликованном на YouTube-канале «Роскосмоса».

Dragon 2, также известный как Crew Dragon, разработала компания Илона Маска SpaceX. Корабль предназначен для доставки космонавтов на МКС и возвращения их на Землю. Аппарат может вместить до семи человек. Первый пилотируемый полёт состоялся 30 мая 2020 года, 31 мая Crew Dragon впервые успешно пристыковался к МКС.

Как сообщал NEWS.ru, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС, показал, как выглядит уход Луны за горизонт Земли с земной орбиты. На опубликованной им видеозаписи видно, как естественный спутник Земли искажается перед тем, как полностью исчезнуть в темноте.