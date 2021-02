Европейские астронавты готовятся к полёту на МКС в Подмосковье

Фото: gctc.ru

В четверг состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, который вывел на орбиту группу из 60 микроспутников Starlink. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 01:19 по местному времени (09:19 мск).

Первая ступень ракеты-носителя, предназначенная для многоразовых пусков и использовавшаяся уже в четвёртый раз, успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, сообщает ТАСС. SpaceX...