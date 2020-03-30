https://static.news.ru/photo/b20be1e2-7292-11ea-8938-fa163e074e61_660.jpg Фото: jurvetson/CC BY 2.0/wikipedia.org

Космодром «Морской старт» скорее всего будет отправлен на металлолом. Об этом рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Морской старт» был хорошей идеей в своё время, но сейчас у него нет ракеты, и никто не планирует эту ракету делать. Я не вижу никакой перспективы, — цитирует его РИА Новости.

Моисеев добавил, что видит только один вариант — распилить космодром на металлолом, поскольку он не интересен ни космическому рынку, ни Роскосмосу.

Космодром был законсервирован в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Последний пуск с него был произведён в 2014 году. Отмечается, что стартовая платформа проекта пришла в порт Славянка в Приморье 30 марта.

Космодром в 2018 году приобрела группа компаний S7. Ей достался весь имущественный комплекс. Он включал платформу Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, корабль Sea Launch Commander. Также с S7 получила наземное оборудование, расположенное в порту Лонг-Бич в США, и интеллектуальные наработки компании Sea Launch. В декабре в Госдепартаменте США разрешили перебазировать комплекс в Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что командное судно проекта «Морской старт» прибыло на Славянский судоремонтный завод.