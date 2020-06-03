Эксперт рассказал, чем Роскосмос помог кораблю Маска

https://static.news.ru/photo/5aa5634c-a5f5-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, благодаря российским комплектующим, использованным компанией Илона Маска SpaceX. Речь идёт о стыковочном адаптере IDA.

Его основная конструкция была разработана и изготовлена в Ракетно-космической корпорации «Энергия», головном предприятии Роскосмоса. Об этом рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич, сообщает РИА Новости.

Созданные в «Энергии» образцы американская корпорация Boeing дооснастила некоторыми элементами. В марте 2019 года благодаря адаптеру IDA причалил к МКС грузовой корабль Dragon-2.

Ранее NEWS.ru сообщал, что SpaceX при создании корабля Crew Dragon придерживались концепции раздельной доставки людей и грузов в космос, которую переняли «у русских». В старой «шаттловской» концепции США строили челноки, способные перевозить как более 20 членов экипажа, так и тонны материалов. Маск считает «русскую» концепцию целесообразной, поскольку рассчитывает в будущем устраивать космические путешествия для туристов.