Китайской Beidou-3 и ГЛОНАСС предрекли партнёрство, а не конкуренцию

https://static.news.ru/photo/c3f31da0-d316-11ea-8299-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Церемония, посвящённая запуску китайской глобальной навигационной системы третьего поколения Beidou-3, прошла 31 июля в Доме народных собраний в Пекине. В ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Системе прочат конкуренцию с американской GPS и российской ГЛОНАСС.

Орбитальная группировка Beidou-3 состоит из 55 спутников. Последний аппарат вывели в космос 23 июня 2020-го. Ожидается, что навигационные услуги проект сможет предоставлять уже в текущем году. Её создание, по неофициальным данным, обошлось почти в $10 млрд.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, Beidou-3 не является соперником ГЛОНАСС, несмотря на свои широкие возможности.

Они дополняют друг друга. Чем больше космических аппаратов, тем быстрее пользователь свяжется с нужным спутником. Когда простой человек берёт в руки телефон и у этого телефона чип последней марки, то он настроен на все системы, включая ещё и европейскую, — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению аналитика, Beidou-3 и ГЛОНАСС свяжут партнёрские отношения, так как «необходимо согласовывать некоторые каналы, частоты, данные».

Это одно из направлений, по которому все страны сотрудничают. Но здесь есть один аспект: все эти системы созданы для военных. Военные разрешают ими пользоваться и всем остальным, — считает Моисеев.

Накануне КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры Интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений. Запуск был проведён в 06:13 мск 25 июля при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур (Казахстан). Спустя некоторое время телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» успешно отделились от ракеты-носителя.

Выведение спутников на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тыс. км и максимальной 54,9 тыс. км будет проводиться за счет включений двигателя разгонного блока «Бриз-М». Первый спутник должен отделиться от него 31 июля в 18:24 мск, второй — в 18:41 мск.