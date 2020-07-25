Китай успешно вывел на орбиту три спутника гражданского назначения

https://static.news.ru/photo/e3195c1a-ce31-11ea-a4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: HenriKenhmann/twitter.com

КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры Интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений.

Запуск был проведён в 06:13 мск 25 июля при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Спутник ZY3-03 весом 2,36 тонны будет использоваться в геологии, лесном и сельском хозяйстве, а также при спасательных операциях в случае возникновения стихийных бедствий. Tianqi-10 весом восемь килограммов используется только для организации работы подключённых к виртуальной сети приборов и датчиков. Третий выведенный на орбиту спутник — рентгеноастрономический микроаппарат Longxiayan, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как писал NEWS.ru ранее, Китай запустил первую миссию по исследованию Марса. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она доставит на Красную планету исследовательский зонд «Тяньвэнь-1». В переводе это значит «Вопросы к небу».