Китай запустил конкурента системы ГЛОНАСС

https://static.news.ru/photo/147ef5d4-d2ed-11ea-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Yan/Global Look Press

Церемония, посвящённая запуску китайской глобальной навигационной системы Beidou-3, прошла 31 июля в Доме народных собраний в Пекине. В ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайская система станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Её составляют 55 спутников, последний из которых выведен на заданную орбиту 23 июня, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что Beidou уже в 2020 году станет предоставлять навигационные услуги по всему миру. Её создание, по неофициальным данным, обошлось почти в $10 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры Интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений. Запуск был проведён в 06:13 мск 25 июля при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.