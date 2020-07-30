Китай запустил конкурента системы ГЛОНАСС

Церемония, посвящённая запуску китайской глобальной навигационной системы Beidou-3, прошла 31 июля в Доме народных собраний в Пекине. В ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайская система станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Её составляют 55 спутников, последний из которых выведен на заданную орбиту 23 июня,
Отмечается, что Beidou уже в 2020 году станет предоставлять навигационные услуги по всему миру. Её создание, по неофициальным данным, обошлось почти в $10 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры Интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений. Запуск был проведён в 06:13 мск 25 июля при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
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